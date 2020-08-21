Bu plastik geri dönüştürülebiliyor

ABD, Çin ve Suudi Arabistan’dan bir araştırma ekibi, geri dönüştürüldüğünde orijinal özelliklerini koruyabilen yeni bir tür plastik geliştirdi.

Science Advances dergisinde yayınlanan makalesinde grup, yeni plastiğin nasıl yapıldığını ve geri dönüştürülebilirlik açısından test edildiğinde ne kadar başarılı olduğunu anlatıyor. Uzun yıllar boyunca, plastikler son derece arzu edilen modern bir gelişme olarak görüldü. Plastikler, hafif, güçlü, gerektiğinde bükülebilir ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Elbette plastiklerin olumsuz tarafı, çok iyi geri dönüştürülmemeleri ve çürümelerinin çok uzun sürmesi. Bu, milyonlarca ton plastik atığın çöplüklere ve su tablasına dolmasına sebep oldu. Bu nedenle bilim adamları, eski plastiğin tüm avantajlarına sahip olan ancak aynı zamanda kolayca geri dönüştürülebilen yeni bir tür plastik aramakta zorlandılar.

Atık plastikler azalacak

Phys.org’daki habere göre araştırmacılar, biyo bazlı bir olefin karboksilik asitten köprülü bir bisiklik tiyolakton monomeri hazırlayarak yeni plastiği yaptılar. Sonuç, geleneksel plastiklerin tüm özelliklerine sahip bir plastikti (PBTL olarak adlandırılıyorlardı). Daha sonra, bir katalizör kullanarak 100 ° C’de yığın depolimerizasyon gerçekleştirerek plastiklerini test ettiler. Sonucun test edilmesi, PBTL’nin orijinal monomerine parçalandığını gösterdi. Ekip daha sonra her iki süreçteki monomerleri yeni PBTL partileri yapmak için kullandı ve yeni plastiğin tekrar tekrar oluşturulabileceğini, parçalanabileceğini ve yeniden oluşturulabileceğini kanıtladı. Araştırmacılar, yeni plastiklerin , artık geleneksel plastikler kullanılarak yapılan bir dizi ürünü yapmak için kullanılabileceğini ve çevreye karışan plastik miktarını büyük ölçüde azaltacağını ileri sürüyorlar.