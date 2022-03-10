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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bu savaş bitmeli

10 Mart 2022, Perşembe
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaş bitmeli” derken, BM, ‘Ukrayna’daki savaşın küresel yansımaları olacak’ uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, “Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için,” dedi. Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür ederek, bunu bütün dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenskiy, “Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’a şahsen minnettarım. Bunun için bütün dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya’ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor.” diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın insanî koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insanî koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti. Vladimir Zelenskiy ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.

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Savaşın küresel yansımaları olacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ukrayna’daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz.”

AA

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