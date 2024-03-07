Bu vahşete seyirci kalınamaz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze’ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail’i eleştirerek, ateşkes çağrısını yineledi.

Silva, “Toplu bir ortadan kaldırma görmekteyiz. Çünkü bu vahşi şiddetin mağdurları binlerce kadın ve çocuktur. Eğer bununla ilgili herhangi bir şüphesi olan varsa Gazze’deki en son saldırılardan gelen görüntülere baksın. İnsanlığımızı kaybedemeyiz. Orada olanları görmemiz lazım. Bu gerçek bir soykırım ve şimdiden 30 binden fazla kişiyi öldürdü. Bu katliam izlenemez. Tonlarca gıda malzemesi ulaştırılamıyor. Tüm bunları görünce artık insanlık dışı kavramının da ne olduğunu bilemiyorum. Büyük bir vahşilik. 7-8 yaşındaki çocuklar ameliyat olmadığı için ölemez. Bu bizim yüreğimizi yakan bir şey” dedi. İspanya Başbakanı Sanchez de “30 binden fazla ölümden ve Gazze’deki yıkımlardan sonra artık İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesinin makul gerekçelerinin olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.