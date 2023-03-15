"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bulgar ordusunda kadro krizi

15 Mart 2023, Çarşamba 17:02
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, 30 bin üyesi olması gereken silahlı kuvvetlerde yaklaşık 6 bin personel açığı olduğunu ve bunu kapatmakta zorluk çekildiğini belirtti.

Bakanlıktan Bulgar BTA ajansına yapılan açıklamada, "Nüfus artışı sorunu ve özel sektörün daha yüksek maaş vermesi nedeniyle silahlı kuvvetlerde en az 6 bin kişilik kadro açığımızı kapatamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bulgar ordusundaki kadro açığı en yoğun şekilde kara kuvvetlerinde iken ordu genelinde kadroların 5'te birinin boş olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığının yıllardır sürdürdüğü "Asker Ol" kampanyasına halkın ilgisi yetersiz kaldı.

Bulgaristan ordusunda 2022-2023 döneminde sadece 698 yeni personel kadroya alındı.

Silahlı kuvvetlerdeki kriz

Bulgaristan'da yıllardır süren nüfus artış sorunu, ekonomik kriz, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışına yoğun göç ve siyasi kriz nedeniyle Savunma Bakanlığı, NATO üyesi olunan 2004 yılından bu yana sürekli kadro krizi yaşıyor.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov, 2022'de "İnsan kaynağı olmadan ordunun modernizasyonuna gitmek anlamsız." değerlendirmesini yapmış, Cumhurbaşkanı Rumen Radev de orduda kadro eksikliğinden ziyade mevcut personelin aşırı görev yükü olduğunu söylemişti.

Hava kuvvetlerindeki savaş uçağı sorunu

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin elinde tahmini sayısı 15 olan Rus yapımı MiG uçaklarının teknolojik ömrünün sonuna yaklaşılması da milli güvenlik açısından sorun teşkil ediyor.

Ülkenin hava sahasının korumakla görevli MiG'lerin bakımı yapılamadığı için Savunma Bakanlığı filosunun hayatta kalabilmesi adına ikinci el 6 motor alınması için girişimlerde bulunuldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, NATO'dan takviye uçak alınması karşılığında Bulgaristan'daki MiG'lerin Ukrayna'ya hibe edilmesine karşı çıkıyor.

Ülke, 2025 yılında kullanım süresi tamamlanacak Rus yapımı MiG'lerin yerini alacak 8 F-16 uçağı için ödeme yapmıştı. Bu uçakların ilkinin, ABD tarafından 2025 yılından sonra Bulgaristan'a yollanması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Şanlıurfa'da büyük sel afeti: Ölü ve yaralılar var; dereler taştı, alt geçitleri su bastı

    Pakistan'da İmran Han'a yönelik polis operasyonunu askıya alındı

    Avrupa Konseyi: Müslümanlar Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır

    AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

    'Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda'

    Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

    Fenerbahçe, zorlu rövanşta çeyrek final için Sevilla karşısında

    AFAD: 5 ilde kuvvetli yağışlar sürecek

    "Tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor"

    Arjantin'de 3 bin hektarlık alan kül oldu

    Pakistan'da tehlikeli saatler devam ediyor - Cumhurbaşkanı Alvi: "Endişeliyim"

    Borrell: Filistinlilerin böyle bir çaresi yok

    'Azerbaycan, Almanya ve AB için önemi artan bir ortak'

    Rusya-Ukrayna savaşı için "toprak anlaşmazlığı" dedi

    Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

    Litvanya, Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

    Ümit verici bir çalışma

    Depremzedeler için Sierra Leone’da Kur’an-ı Kerim okundu

    En Çok Okunanlar

    Esmanur Adıbelli

    Hatice Öztürk’ün ardından
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, seçim, pahalılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ümit verici bir çalışma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din düşmanları ve “sâdık ahmak”lar
    Ahmet BATTAL

    Ekşi Sözlükten aganiye
    Raşit YÜCEL

    “Nur Dağı” mı?
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetin rotası ile oynamak
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten üstün saadet var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Şu fânî masnuat fenâ için değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.