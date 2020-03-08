Bulgaristan’da da koronavirüs alarmı: Kabine olağanüstü toplandı

Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi.

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