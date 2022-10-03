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3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bulgaristan’da parlamentoya 7 parti girdi

03 Ekim 2022, Pazartesi 10:05
Bulgaristan’da 2 Ekim’de yapılan erken parlamento seçiminin ardından ülkenin 240 üyeli 48. parlamentosuna yüzde 4 barajı aşan 7 siyasi parti girdi.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), seçim protokollerinin yüzde 99,4’ünün sayımına dayalı sonuçları açıkladı. Buna göre, seçime katılım oranı yüzde 37,8 olarak kaldı.

Oyların yüzde 25,37’sini alan eski Başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi Yurttaşlar (GERB) partisi, parlamentonun en büyük gücü olarak birinci sırada yer aldı.

Eski Başbakan Kiril Petkov’un eş başkanlığını yaptığı Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 20,21’i ile ikinci sırayı aldı.

Seçimde büyük başarı kaydeden ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oyların yüzde 13,66’sını alarak ülkenin üçüncü en büyük siyasi gücü oldu.

Rusya yanlısı, Avrupa Birliği ve NATO karşıtı, popülist Yeniden Doğuş partisi oyların yüzde 10,17’si ile dördüncü, eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten ve yine Rusya yanlısı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 9,32’si ile beşinci sırada yer aldı.

Kent soylu sağcı güçlerin desteklediği Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,46 oy oranı ile parlamentonun altıncı gücü oldu. DB’nin parlamento kuruluşu öncesi PP ile koalisyon içine girip ortak grup kurması da bekleniyor.

Eski savunma Bakanı Stefan Yanev’in lideri olduğu Rusya yanlısı Bulgar Yükselişi (BV) partisi, yüzde 4,64 oyla parlamentonun en küçük yedinci grubuna sahip oldu.

Seçimde popülist şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi yüzde 3,8 oyla barajın altında kaldı.

HÖH partisinin başarısı

ZİK, HÖH partisinin bu seçimde yurt içinde Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Şumnu, Kırcaali, Razgrad ve Silistre bölgelerinde en çok oy alan parti olduğunu açıkladı.

Mustafa Karadayı’nın genel başkanlığını yaptığı HÖH partisi yurt dışından gelen toplam oylarının da yüzde 32,9’unu alarak "bu seçimde sınır ötesinden en çok oy alan parti" oldu.

Türkiye’de 166 seçim yerinde oy kullanılırken, burada kullanılan 51 bin oyun 43 bini HÖH partisine verildi.

Kararname ile ülkenin 48. parlamentosu ilk oturumuna çağırılacak

Seçimin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kararnamesi ile ülkenin 48. parlamentosu ilk oturumuna çağırılacak.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanı, parlamentoda temsili olan güçler ile müzakerelerde bulunduktan sonra sırasıyla önce en büyük iki siyasi gücüne, ardında üçüncü bir güce hükümet kurma görevi verecek.

Ülkede kurulacak yeni kabinenin en az 121 milletvekilinin desteği ile güvenoyu alması gerekiyor. Bu durumda ilgili müzakerelerin başarılı olması durumunda ülkede bir koalisyon hükümeti kurulacak.

AA

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