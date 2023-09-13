Buluşmaya zırhlı trenle gitti

Zırhlı treniyle Rusya’ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri, Putin ile el sıkıştığı sırada “Yoğun programınızda bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Liderler, Rusya’nın Çin sınırına yakın bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü’nde buluştu. Burası, Rusya’nın ilk ticari uzay merkezi. ABD’li yetkililere göre iki liderin gündeminde Rusya’nın Ukrayna’da kullanmaya ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatların ticareti var.

Zırhlı treninde 20 zırhlı otomobil taşıdığı, normal trenlerden çok daha ağır olduğu için saatte en fazla 59 kilometre hızla ilerleyebildiği belirtiliyor. BBC Türkçe’nin habrine göre, Rusya’daki tren raylarının genişliği Kuzey Kore’dekinden daha büyük olduğu için Kim’in treninin sınırda tekerlerini de değiştirmesi gerekti.

Haber Merkezi