"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

'Burada tazminat bekleyeceğim, Ruslar bana ödeme yapmalılar'

19 Nisan 2022, Salı 15:04
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da harabeye dönen Moşun köyünde birçok aile evsiz kaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrine yakın Moşun köyü, savaşın başladığı ilk günden bu yana Rus ordusunun Gostomel'deki havaalanını ele geçirmek için düzenlediği uçak saldırılarının hedefi oldu.

Kiev'deki konutunu satarak doğası zengin Moşun köyünde eski bir ev alan ancak Rus saldırıları sonucu evi yıkılan Sergey Kutsenko, köye taşınma hikayesini anlattı.

Kustenko, geçen yıl Kiev'deki konutunu satarak eşi ve kızıyla Moşun'a taşındıklarını belirterek "Geçen yıl baharda Kiev'deki evimizi sattık, buradan eski bir ev aldık. 6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik."

Köyde satın aldıkları eski evi tamamen yenilediklerini aktaran Kutsenko, "Kızım için ayrı bir oda yapmıştık. Bu onun hayatında ilk özel odasıydı ama orada vakit geçiremedi." dedi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta Rus helikopterlerin bölgeye girmeye ve ateş açmaya başladıklarını anlatan Kustenko, "25 Şubat'ta bizim köye doğru ateş açmaya başladılar. Evler yanmaya ve patlamalar yaşanmaya başladı." ifadesini kullandı.

Kustenko, saldırının başladığı anda kızının çok korktuğunu söyleyerek "Eşim ve kayınvalidem de çok korktu. Bir gün boyunca korkunç saldırılar oldu. Tehlikeli olduğunu anlayınca, 25 Şubat'ta evi ve eşyaları bırakıp buradan ayrıldık." diye konuştu.

'Burada tazminat bekleyeceğim'

Savaştan önceki hayallerinin ailece burada ömürlerinin sonuna kadar yaşamak olduğunu dile getiren Kutsenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada hayatımızın sonuna kadar yaşamayı düşünüyorduk. Burada orman var, nehir var. Mantar toplardık. Burası bir cennet gibiydi. Burada arkadaşlar da ev aldı ve tadilat yaptı. Kimiler bir yıl, kimiler daha fazla yaşayabildi ama artık bitti."

Köyden ayrılmalarının ardından şubat sonunda evlerinin hava saldırıları sonucu yıkıldığını kaydeden Kutsenko, "Tüm paramızı bu eve harcamıştık. Eşimi kızımla yurt dışına gönderdim. Benim yaşayacak yerim kalmadı. Evim kalmadı. Burada tazminat bekleyeceğim, (Ruslar) bana ödeme yapmalılar." dedi.

"Tehlike sürüyor"

Rus ordusunun bölgeye yönelik yeni saldırılar düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu savunan Kustenko, "Burada tehlike sürüyor. Ailem henüz buraya gelemeyecek. Savaş bitince ailem gelebilir çünkü onlar (Ruslar) her an yeniden saldırıya geçebilirler. Şimdi burada bir tanıdığımın evinde kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıkılan evinin yeniden yapılmasının mümkün olmadığını belirten Kutsenko, "Bu evin yeniden inşası yerine onu bir müze olarak bırakacağım, hatıra olarak kalsın. Belki yanında yeni bir evi inşa edebilirim." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna: İnsani koridorlar bugün de açılamayacak

    Azerbaycan'dan Şehit Ömer Delibaş için taziye mesajı

    ABD: Rusya, Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

    'Burada tazminat bekleyeceğim, Ruslar bana ödeme yapmalılar'

    Ukrayna: Donbas'taki saldırılar yoğunlaştı

    Pakistan'da 31 bakanlı yeni hükümet yemin ederek görevine başladı

    Bayram ikramiyeleri yine 1100 lira olacak, 28-29 Nisan tarihlerinde ödenecek

    Şanghay'da son 24 saatte 7 kişi daha öldü

    622 Yahudi yerleşimci daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Lavrov: Ukrayna'daki ''özel askeri operasyon'' devam edecek

    Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar

    Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ulaşıma açıldı

    MSB'den Pençe Kilit Operasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı

    Avrupa Birliği: Rusya'nın sivillere saldırılarını kınıyoruz

    'Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi'

    Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

    Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

    Son 24 saatte 19 kişi vefat etti, 4542 kişinin testi pozitif çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirasını reddeden kararlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boş konuşmayı bırakın; bir lisân öğrenmeye bakın
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Başgil’in tespiti
    Ahmet BATTAL

    Bilgi tekeli ve devletin menhus eli
    Cevher İLHAN

    Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?
    Rüstem GARZANLI

    Ramazan’da dışarıya çıkmamaya özen gösterirdi
    Hasan ŞEN

    Hulûsi Ağabey (Yahyagil)
    Cenk ÇALIK

    “Ben oruçluyum!” nasıl anlaşılmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.