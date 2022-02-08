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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede'

08 Şubat 2022, Salı 21:44
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Fransa'nın anlaşma yapmasının "imkansız" olduğunu belirterek, "Fransa hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dünkü görüşmesinin 5 saatten fazla sürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Putin ve Macron arasında yapıcı ve gerçekten kapsayıcı ilişkiler kuruldu. Bu da birbirleriyle konuşmak için çok zaman ayırmalarına izin veriyor. Ayrıca, gündemdeki konular gergin." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın Putin ve Macron'un anlaşma yaptığı yönündeki iddiasını da değerlendiren Peskov, bu iddianın "yanlış" olduğunu ifade etti.

Peskov, "Bu durumda, Moskova ve Paris’in herhangi bir anlaşma yapması mümkün değil. Bu imkansız. Çünkü Fransa hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede." dedi.

Dmitriy Peskov, Putin ile Macron'un yakın zamanda telefonda görüşeceği bilgisini paylaştı.

"Batı, endişelerimizi dikkate almaya hazır değil"

Güvenlik garantileri konusuna değinen Peskov, bu soruna çözümün henüz bulunamadığını belirtti.

Peskov, "Batılı meslektaşlarımızın endişelerimizi dikkate almaya hazır olduklarını şimdilik hissetmiyor ve görmüyoruz. Bu konu, açık ve en önemli kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var"

Ukrayna'daki duruma da değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var. Çünkü gerginlik, her geçen gün artıyor. Batı ülkeleri Ukrayna'ya askeri birlik, silahla dolu uçak ve askeri teçhizat gönderiyor. Ukrayna bugünlerde askeri manevralar yapıyor ve aldığı yeni ekipman modellerini deniyor. Elbette, tüm bunlar, gerginliğin yeni dalgalarını kışkırtıyor. Bu nedenle, gerginliğin düşürülmesine ihtiyaç var."

"Rusya herkesle görüşmeye hazır"

Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu görüşmeden kimse vazgeçmiyor. Eğer bu görüşme, Ukrayna'nın güneydoğusunda Gordion Düğümüne dönüşen durumu çözmeye yardımcı olursa, Rusya herkesle görüşmeye hazır olacak." dedi.

Peskov, "Önce, bu görüşme hangi amaçla, hangi konularda ve hangi sonuca dayanarak gerçekleşecek. Bu konuda anlayış henüz yok." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat'ta Belarus topraklarında "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini dile getiren Peskov, Rus askeri birliklerinin tatbikatların ardından ülkesine döneceğini aktardı.

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

AA

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