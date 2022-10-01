Burkina Faso'da darbe: Ordu iktidara el koydu

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.

Burkina Faso’da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu

Burkina Faso’da ordunun ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymasının ardından, ülkenin yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu.

Devlet televizyonu RTB’den askerler tarafından okunan bildiride, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetinin feshedildiği ve ülkenin yeni liderinin yüzbaşı İbrahim Traore olduğu duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığını belirtildi.

Darbeyle görevden alınan yarbay Damiba ve hükümet üyelerinin nerede olduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Başkent Vagadugu’da 04.30'dan itibaren silah ve patlama sesleri duyulmuş, Baba Sy Askeri Kampının civarında askeri hareketlilik yaşanmış ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesilmişti.

Vagadugu’da askeri hareketlilik sonrasında sokağa dökülen halk darbe yapan askerlere destek sloganı atarak, yarbay Damiba’ya istifa çağrısı yapmıştı.

Yarbay Damiba 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

ECOWAS Burkina Faso’daki darbeyi güçlü şekilde kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) dün Burkina Faso’da ordunun yönetime el koymasını güçlü bir şekilde kınadı.

ECOWAS'ın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "ECOWAS, 30 Eylül 2022 Cuma günü Burkina Faso'da gerçekleşen iktidarın zorla ele geçirilmesini en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

ECOWAS’ın Burkina Faso’daki durumu yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzene hızlı dönüş için üzerinde anlaştıkları takvime titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.

Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, ECOWAS ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.