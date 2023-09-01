"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Burkina Faso, Nijer'e asker gönderecek

01 Eylül 2023, Cuma 09:58
Burkina Faso'da hükümet, Nijer'e asker gönderilmesine olanak veren tasarıyı onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hükümetin, Bakanlar Kurulunda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkan veren tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.

Tasarının yasalaşması için meclisten de geçmesi gerekiyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının 17 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda, Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu bildirilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer'e "Super Tucano" tipi savaş uçağı göndermişti.

Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali'ye topraklarına girme izni vermişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'dan BM'ye çağrı

    Burkina Faso, Nijer'e asker gönderecek

    Yunanistan'daki yangınlar iki haftadır devam ediyor

    9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

    Zulümler bitsin barış hakim olsun

    Basılı gazetecilik bitiyor

    Myanmar’da kadın ve çocuklar tutuklanıyor

    ''Büyüme'' yine tüketimden

    ''Nass'' ne oldu?

    Bu ayıp yetmez mi?

    Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı uyardı

    Dostu olanlar daha mutlu

    Fenerbahçe'de Avrupa Konferans Ligi sevinci

    Yüz binlerce kişi online dolandırıcılığa zorlanıyor

    Rahmet geliyor

    Tek adam rejiminde sistem tıkandı

    Gabon’daki darbeye tepkiler

    Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir

    Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Bir tek adamı sevmek yolunda milyonlara ihanet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”ye nasıl savrulduk?
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette kıyafetimiz olacak mı?
    Genel

    ''Nass'' ne oldu?
    Genel

    Zulümler bitsin barış hakim olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ayıp yetmez mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir yılda 6 kez bakan değiştiren inkılâp
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    İnadın ağır faturası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.