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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bursa'daki büyük yangında son durum

01 Kasım 2022, Salı 22:00
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı, duvarların yıkıldığı görüldü.

Tesis yakınında bulunan lisenin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün, olay yerine gelerek çalışmalara nezaret ettiği öğrenildi.

"Bütün çalışanlar tahliye edildi"

Yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgi aldı.

Vali Canbolat, gazetecilere, yangının başlamasının hemen ardından alevlerin kontrol altına alındığını ancak alevlerin büyümesiyle tekstil fabrikasının tamamını saran bir yangına dönüştüğünü söyledi.

Birkaç saattir olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ettiklerini belirten Canbolat, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA'lar dahil. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahipleri, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayreti sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek istiyoruz."

Vali Canbolat, öğrencilerin tahliye edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka bir pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok." dedi.

Yalova, Kocaeli, Eskişehir ve Balıkesir'den takviye ekipler istediklerini anlatan Canbolat, yola çıkan ekiplerin Bursa'ya ulaşmak üzere olduğu bilgisini verdi.

Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Canbolat, "Herkesin gönlü rahat olsun. Yangın bölgesine vatandaşlarımızın gelmesini gerektirecek bir durum yok. Fabrikada patlayıcı madde yok ama yanıcı madde var. Kumaş nihayetinde tekstil ürünleri var. Patlayıcı madde olmadığını firma yetkilileri bize söyledi." ifadesini kullandı.

"İçeride öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da yanan fabrikada polyester malzemelerin bulunduğunu aktardı.

Yangına 200 civarında araçla müdahale edildiğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"İçeride öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var, ham maddesi var. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle müdahale ediliyor. İnşallah herhangi bir fabrikaya sıçrama olmadan sabaha kadar bu çalışmalar devam edecek. Ben istirham ediyorum, burada yangın sebebiyle lüzumsuz bir kalabalık yapılmasın. Tüm ekip ve imkanlarla müdahale ediliyor. Yani bu araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde gidip gelmesi için de burayı rahat bırakmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

Aktaş, yangın çıkan fabrikanın 10-12 dönüm alana sahip olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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