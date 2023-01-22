Bütün camilerde Kur'an okunarak İsveç'teki esfel-i safilindeki barbarlığa tepki: "Zalimler için yaşasın cehennem"

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya, insanlık dışı, alçakça, barbarca zulme tepkiler artarak devam ediyor
"Avrupa halkları bir an önce toparlanıp Müslümanlarla işbirliği yapmak zorunda"
Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu
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Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''
'İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuştur'
İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz." çağrısı üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.
Programa, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.
Erbaş, daha sonra sabah namazını kıldırdı.
"Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler ona düşmanlık etmekten çekinmiyor"
Namazın ardından konuşan Erbaş, okuduğu ayetin "Ey Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye indirdik." anlamını taşıdığını belirterek, Kur'an-ı Kerim'in indirilme sürecini anlattı.
Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."
İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini bildirdi.
Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız." dedi.
Eskişehir
Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde "Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İzmir
İzmir'deki camilerde "Kur'an dostları, haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi.
Camilerde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İl Müftüsü Salih Sezik, Bornova ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeki programa iştirak etti. Sezik, yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınadı.
"Zalimler için yaşasın cehennem"
Erzurum'da sabah namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman zulme boyun eğemez" şeklinde slogan attı.
Tekbir getiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ile olaya izin verenlere tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklaması yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yavuz Selim Coşkun, karanlığın ve cehaletin panzehrinin şüphesiz insanlığı aydınlığa çıkaran Kur'an olduğunu belirterek, "Allah’ın kelamı Kur'an-ın hiçbir faniye ihtiyacı yoktur. Nitekim Allah yüce kitabında 'Hiç şüphe yok ki o Kur'an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.' ifadesiyle Kur'an'ın ilelebet hakim olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla İslam düşmanları dinimize de kitabımıza da hiçbir zarar veremezler." diye konuştu.
"Bir nefret suçu olduğunu biliyoruz"
Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Coşkun, "kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini" aktardı.
Kur'an'ın yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:
"Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Kur'an'a yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."
Programa, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Ardahan
Ardahan'daki camilerde toplanan cemaat, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.
Başta Merkez Cami olmak üzere sabah namazının ardından cemaat, Kur'an-ı Kerim yakılmasını dua ederek kınadı.
İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.
Ağrı
Ağrı'da da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.
İl Müftüsü Celal Büyük’ün katılımıyla Hacı Halis Ünsal Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
İl genelindeki camilerde kılınan namazın ardından dua edilip İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.
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AA