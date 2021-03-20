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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Bütün dünyanın korunması lâzım

20 Mart 2021, Cumartesi 18:00
Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu salgını sadece Avrupa’yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lÂzım” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin,”Bu salgını sadece Avrupa’yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lâzım. Bunu siyaset öğrenecek ve ona göre hareket edecek” dedi.

Şahin, pandemide yeni dalganın birkaç ay insanlıkla beraber olacağına işaret ederek, “Mümkün olan en fazla enfeksiyonu önlememiz çok önemli. Buna paralel olarak aşılamaya devam etmemiz gerekiyor.” dedi.      

Uğur Şahin, “Yetkili kurumlarca onaylanan 4 aşıyla Avrupa’da yaz sonuna kadar virüse karşı bağışıklık sağlanabileceğine inanıyorum fakat bu konuda halen yapacak çok şey var.” ifadesini kullandı.     

TÜBİTAK ile görüşüyoruz

Uğur Şahin TÜBİTAK ile kanser araştırmalarıyla ilgili ortak çalışmalar yapmak için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, “Bizden ve TÜBİTAK’tan bilim adamlarımız görüşüyorlar. Şu anda salgın nedeniyle hemen bir nihaî sonuç almak zaman alaca ama kesinlikle bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.      

Türkiye’ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin de konuşan Şahin, “Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye’de aşılamaya başlayabiliriz. 2021’in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda  çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.      

Hedef 2,4 milyar doz

Hedeflerinin yıl sonuna kadar aşı üretimini 2,4 milyar doza çıkarmak olduğunu dile getiren Şahin, “Niyetimiz yeterince aşı üreterek tüm dünyaya aşıları yetiştirmek. Bu sayede normal hayata dönmek istiyoruz. Bu salgını sadece Avrupa’yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lazım. Bunu siyaset öğrenecek ve ona göre hareket edecek.” diye konuştu.

AA

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