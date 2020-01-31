Büyük ayrılık

Britanya’da 2016’da yapılan referandumda sandıktan kıl payı Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı çıktığından bu yana “British exit”, yani Türkçe çevirisiyle “Britanyalı çıkışı” ifadesinden türeme “Brexit” sözcüğü akıllara kazındı.

DW’nin haberine göre, Haziran 2016’da yapılan referandumda AB’den ayrılma yanlıları yüzde 52, AB’de kalma taraftarları ise yüzde 48’lik oy oranına sahip olmuştu. Geride kalan yaklaşık üç buçuk yıllık süre, Britanya’nın AB’den nasıl, ne zaman ve hangi koşullar altında çıkacağının tartışılmasıyla geçti. Ancak Brexit tartışmaları, AB’den çıkışla sona ermeyecek. Londra ve Brüksel’in önünde çetin bir yol var. Gelecek 11 ay içinde, 2021 yılından itibaren ticaret ve diğer alanlardaki ilişkilerin nasıl sürdürüleceğinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bazı çevreler, söz konusu sürenin çok kısa olduğunu ve bu süreçte yeni anlaşmazlıkların baş gösterebileceğini söylüyor.

Başbakan Johnson, töreni Brexit karşıtlarını hayal kırıklığına uğratmama amacıyla minimal tuttuklarını söyledi. AB, Brexit ile birlikte en güçlü ikinci ekonomisini ve dördüncü en büyük katkı sağlayıcısını kaybediyor. Brexit ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kalıcı beş üyesinden biri olan askerî ve nükleer bir güç, AB kulübünden ayrılıyor.