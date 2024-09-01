İsrail’in saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinli ailelerden Caber Ebu Rih, “Büyük bir yıkım var. Ordu, gerçek bir savaş yürütüyor. Halk yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde Filistinli aileler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Batı Şeria’nın Cenin bölgesinin doğusunda yaşayan Filistinli aileler, İsrail’in üç gündür devam eden saldırıları üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Filistinli aileler, İsrail’in bölgeye yönelik günlerdir devam eden saldırıları üzerine “yiyecek ve su sıkıntısı” yaşadıklarını ve bu sebepten bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan Filistinli Caber Ebu Rih, “İsrail ordusu evimize baskın düzenledi. Teçhizatını ve yiyeceği dahil ihtiyacı olan her şeyi beraberinde getirdi. Evimizi askeri bir noktaya çevirdi.” dedi.

Başınızın çaresine bakın

Ebu Rih, İsrail ordusundan askerlerin kendilerine, “Başınızın çaresine bakın, uzun hikaye.” ifadelerini kullanarak, kendilerine farklı bir yerde kalmalarını söylediğini aktardı. Cenin’in doğusundaki durumu anlatan Ebu Rih, “Büyük bir yıkım var. Ordu, gerçek bir savaş yürütüyor. Halk yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor.” şeklinde konuştu.

Ebu Rih, ailesiyle birlikte yerinden edilerek bir saattir yürüdüklerini, dağlık ve bilmedikleri bir alana doğru gittiklerini ifade etti. İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında 21 Filistinli öldürüldü.

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Filistinlilere zorla tahliye hukuka aykırı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Filistinlilerin “zorla tahliye edilmesinin uluslararası hukuka aykırı” olduğunu bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cenin’e saldırılarının “zaten hassas olan durumu kızıştırdığı” kaydedildi. Açıklamada, “(İsrailli) Yerleşimlerin genişlemesi, endişe verici seviyede artan yerleşimci şiddeti ve Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabalarla ters düşmektedir.” ifadesi kullanıldı.

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