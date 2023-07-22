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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

“Büyük gıda krizi” uyarısı

22 Temmuz 2023, Cumartesi 12:00
Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığı ve büyük miktarda tahılın yandığı, son gelişmelerin “büyük bir gıda krizine yol açacağı” belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin “büyük bir gıda krizine yol açacağını” belirtti. Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna’daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti. Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna’nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, “Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar.” dedi. Rusya’nın yaptıklarını “barbarca” olarak nitelendiren Borrell, “Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak.” diye konuştu.

AB’den Ukrayna’ya destek iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna’ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi. Borrell, Ukrayna’ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu’nun “çok ciddi miktarda” artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi. Uluslararası basında AB’nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna’ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

AA

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