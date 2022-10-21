Çad'da ''süresiz'' sokağa çıkma yasağı kararı - Şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Orta Afrika ülkesi Çad'da, demokratik yönetim yanlılarının sokaklara çıkması ve polisin müdahalesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu olaylar sonrasında ülkenin birçok kentinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çad hükümeti, demokratik yönetim taraftarlarının gösterilerinin şiddete dönüşmesi sonucu 50 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını bildirdi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kısıtlama bugünden başlamak üzere yeni bir duyuru yapılıncaya kadar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi. Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "silahlı ayaklanma" olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin öldüğünü, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtti. Aktivistler ve insan hakları grupları da yüzlerce silahsız ve barışçıl göstericinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokaklara döküldüğünü, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu can kayıpları yaşandığını dile getiriyor. Olay Ulusal basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine’de yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, polisin müdahalesi sonucu başkentte en az 30 kişi ölmüştü. Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi Itno’nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi’yi "Çadlıları öldürmekle" suçlayarak, olaylarda en az 8 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ileri sürmüştü. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı. AA

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