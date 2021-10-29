Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’te cadde ve sokakların Arapça isimlerini İbranice isimlerle değiştirmesine tepki gösterdi.

Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’te bazı cadde ve sokak adlarını değiştirmesini kınadı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs’te bazı cadde ve sokakların Arapça isimlerini İbranice isimlerle değiştirdiği belirtildi. Açıklamada, “İşgal makamları, Yahudileştirme planı kapsamında kutsal kentin Arap-İslam kimliğini değiştirmek üzere her şeyi yapmaya çalışıyor.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu adımın kentin Arap-Filistin özelliğine açık bir savaş olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in tarih ve mekanla ilgisi olmayan sahte isimlerle kadim şehrin kimliğini “çaldığına” dikkati çekildi. İsrail’in Şam Kapısı’na inen merdivenler ile Eski Şehir bölgesindeki en önemli caddelerden biri olan ve Mescid-i Aksa’ya varan Vadi Yolu Caddesi’nin adını da değiştirdiğine işaret edilirken, Yahudileştirme planlarının Kudüs’teki Filistinlilerin sabrı ve mücadelesiyle bertaraf edileceği kaydedildi.

Filistin yönetimi kınadı

İsrail’in Kudüs’ün kimliğini hedef alan söz konusu adımının kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) “İsrail’in kentin kültür ve tarihini hedef alan planlarını durdurma” çağrısı yapıldı. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, önceki gün, Eski Şehir bölgesindeki Müslüman Mahallesi’nden geçerek Mescid-i Aksa’ya ulaşan Vadi Yolu Caddesi’ne “HaGvura” isminin yazılı olduğu bir tabelâ asmıştı.

AB, Filistin’in devlet kurma çabalarını destekliyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Filistin’in devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel’de görüşmeler yaptı. Michel, Iştiyye ile görüşmesine dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Filistin’in devlet kurma çabalarına AB desteği ile bölgesel kapsam üzerine odaklandık. AB’nin iki devletli çözüme bağlılığını teyit ettim.” ifadesini kullandı. Borell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre ise AB Yüksek Temsilcisi, Filistin halkına ve Filistin’in devlet kurmasına AB’nin devam eden desteğini vurguladı. Kudüs / Brüksel - aa