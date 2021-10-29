"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

29 Ekim 2021, Cuma
Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’te cadde ve sokakların Arapça isimlerini İbranice isimlerle değiştirmesine tepki gösterdi.

Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’te bazı cadde ve sokak adlarını değiştirmesini kınadı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs’te bazı cadde ve sokakların Arapça isimlerini İbranice isimlerle değiştirdiği belirtildi. Açıklamada, “İşgal makamları, Yahudileştirme planı kapsamında kutsal kentin Arap-İslam kimliğini değiştirmek üzere her şeyi yapmaya çalışıyor.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu adımın kentin Arap-Filistin özelliğine açık bir savaş olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in tarih ve mekanla ilgisi olmayan sahte isimlerle kadim şehrin kimliğini “çaldığına” dikkati çekildi. İsrail’in Şam Kapısı’na inen merdivenler ile Eski Şehir bölgesindeki en önemli caddelerden biri olan ve Mescid-i Aksa’ya varan Vadi Yolu Caddesi’nin adını da değiştirdiğine işaret edilirken, Yahudileştirme planlarının Kudüs’teki Filistinlilerin sabrı ve mücadelesiyle bertaraf edileceği kaydedildi.

Filistin yönetimi kınadı

İsrail’in Kudüs’ün kimliğini hedef alan söz konusu adımının kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) “İsrail’in kentin kültür ve tarihini hedef alan planlarını durdurma” çağrısı yapıldı. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, önceki gün, Eski Şehir bölgesindeki Müslüman Mahallesi’nden geçerek Mescid-i Aksa’ya ulaşan Vadi Yolu Caddesi’ne “HaGvura” isminin yazılı olduğu bir tabelâ asmıştı.

AB, Filistin’in devlet kurma çabalarını destekliyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Filistin’in devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel’de görüşmeler yaptı. Michel, Iştiyye ile görüşmesine dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Filistin’in devlet kurma çabalarına AB desteği ile bölgesel kapsam üzerine odaklandık. AB’nin iki devletli çözüme bağlılığını teyit ettim.” ifadesini kullandı. Borell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre ise AB Yüksek Temsilcisi, Filistin halkına ve Filistin’in devlet kurmasına AB’nin devam eden desteğini vurguladı. Kudüs / Brüksel - aa

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir

    Hekim göçü önlenemiyor

    AKP sebep, enflasyon sonuç

    Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

    Hak kullanımı istisna oldu

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    Gelecek öngörüsünde bulunamıyoruz

    TMO, yerliye 1750 lira, yabancıya 3 bin 180 lira ödüyor

    1 askerimiz şehit oldu

    Rusya'dan İsrail'e tepki

    Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka

    Salgın nedeniyle göçmen akışı yüzde 30 azaldı

    12 Avrupa ülkesi İsrail'i kınadı

    AB'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 12 milyon avroluk yardım

    AB'den 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretme hedefi

    Almanya'da enflasyon rekoru

    Seçmeni de artık onaylamıyor

    Fransız Bakan: İngiliz hükümeti sadece "güç'' dilinden anlar

    Çavuşoğlu: Rusya ve ABD sözünde durmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Putin’den İkinci Avrupa’ya ahlak ve demokrasi dersi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyetin 113. yılı
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi hangi âyette geçiyor?
    Osman ZENGİN

    Bir asırdır, hakikî Cumhuriyeti bekliyoruz…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist ipotekli Cumhuriyet
    Ahmet BATTAL

    Mutabakatınız ürkütmemeli
    Cevher İLHAN

    “Soros’çuluk” saptırması...
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet, hürriyet ve meşverettir
    Hüseyin Kıymık

    Ruhumda büyük bir rahatlama hissettim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.