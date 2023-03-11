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11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

California alarmda: Aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi öldü, 110 bin hane elektriksiz kaldı

11 Mart 2023, Cumartesi 13:06
ABD Başkanı Joe Biden'ın "acil durum" ilan ettiği California eyaletinde dün başlayan yeni bir aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi öldü.

ABD medyasındaki haberlere göre, eyaletin orta ve kuzey kesimleri tekrar şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi.

California Ulaştırma Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel, kaya ve çamur kayması ile yoğun kar yağışı riski bulunuyor, bu da yolların kapanması ve çığ olasılığını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

Biden'ın "acil durum" ilan ettiği eyalette, dün başlayan aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi öldü.

Eyalette acil durum yetkilileri, şiddetli havalardan en çok etkilenmesi beklenen bölgelere dün "tahliye uyarıları" yayımladı.

Dağlık bölgelere birkaç metre kar yağması, düşük rakımlı bölgelerde de şiddetli yağmur ve eriyen kardan kaynaklanan "su baskınları" bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 39 milyondan fazla kişinin uyarı altında olduğunu bildirdi.

Eyalet, olağan dışı şiddetli hava dalgasından etkileniyor

California, son haftalarda olağan dışı bir dizi şiddetli kış fırtınası ve yağışlar nedeniyle olumsuz şekilde etkileniyor.

Son 3 ayda art arda gelen ve "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası nedeniyle eyaletin yüksek kesimleri kar altında kalırken, sahil ve alçak kesimleri de aşırı yağmur ve sellere maruz kaldı.

Sierra Nevada bölgesinde kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaşırken, sahil kasabası Santa Cruz'da sel nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

Önceki gün "acil durum" ilan eden California Valisi Gavin Newsom'un şiddetli hava olaylarına karşı talep ettiği federal yardımlar da eyalette 34 bölgeyi kapsayacak şekilde Başkan Joe Biden tarafından onaylandı.

Wisconsin'de yaklaşık 110 bin hane ve iş yeri elektriksiz

South Dakota'dan Connecticut eyaletine kadar olan bölgelerde de farklı bir hava dalgası sistemi, şiddetli yağış ve kar şeklinde etkisini gösteriyor.

Poweroutage.us sitesi, kar fırtınası nedeniyle Wisconsin'de yaklaşık 110 bin hane ve iş yerinin elektriksiz olduğunu yazdı.

Meteoroloji uzmanları, orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kış şartlarının ve California'daki "atmosferik nehir" hava olayının hafta sonu da hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.

California Valisi, federal hükümetten yardım istemişti

Geçen yıl aralıktan bu yana "atmosferik nehir olayı" denilen hava olaylarına maruz kalan California'da şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar fırtınasına bağlı nedenlerle en az 18 kişinin öldüğü belirtilmişti.

California Valisi Newsom, geçen hafta eyaletin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için "olağanüstü hal" ilan etmiş, federal hükümetten de yardım istemişti.

AA

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