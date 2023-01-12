California'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

ABD'nin California eyaletinde hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, olumsuz hava şartlarının eyaletin güney kısmında azaldığını belirterek, cuma gününden sonra kuzeyde yeni bir şiddetli yağış ve fırtına dalgasının beklendiği uyarısında bulundu.

Yetkililer, seller, taşkınlar, toprak kayması, şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin daha ölmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığını kaydetti.

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu Santa Cruz bölgesini ziyaret eden California Valisi Gavin Newsom, ölü sayısının büyük olasılıkla artacağını söyledi.

Newsom, California’daki 58 bölgenin yarısından fazlasının “felaket alanı” ilan edildiğini duyurdu.

Eyalet normalin yüzde 400 ila 600 üzerinde yağış aldı

Özellikle eyaletin güney kısmında yağmur ve fırtınanın azalmasıyla, sel baskınlarına karşı tahliye edilen yaklaşık 35 bin kişinin bir kısmının evlerine geri dönmesine izin verilirken, elektrik hatları ve hasar gören yolların tamirine de başlandı.

Poweroutage.us sitesine göre, dün elektrik kesintisi yaşayan 225 bin ev ve iş yeri sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 75 bine düştü.

Yetkililer, son yıllarda kuraklıkla mücadele eden California’da, hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin yüzde 400 ila 600 üzerinde yağış görüldüğüne dikkati çekti.

AP’ye konuşan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Yöneticisi Rick Spinrad, son yağışların kısa vadede yerel olarak yardımcı olabileceğini, ancak uzun vadeli kuraklık sorunlarını çözmeyeceğini vurguladı.

California Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis, CNN’e, "İki hafta içinde Kaliforniya'da beş atmosferik nehir olayı yaşandı. Her şey ıslak. Toprak suya doymuş. Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.” ifadelerini kullandı.

Atmosferdeki nemin binlerce kilometre uzağa taşınmasıyla oluşan ve “atmosferik nehir” denilen şiddetli yağış ve fırtınanın eyaletin kuzey kısımlarını vurması beklenirken, eyalet genelinde 6 milyondan fazla kişi hala sel tehlikesi uyarısı altında bulunuyor.