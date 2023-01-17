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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

California'da sel teyakkuzu devam ediyor - Ölü sayısı 19'a yükseldi

17 Ocak 2023, Salı 11:46
ABD'nin California eyaletinde 8 milyon kişinin yaşadığı bölgenin sel baskınlarına karşı gözetim altında tutulduğu bildirildi.

California Jeolojik Araştırma kurumunun açıklamasında, körfez bölgesi de dahil eyalette yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı alanda halen sel riskinin devam ettiği, bölgedeki hava olaylarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Aralık'tan bu yana eyalette 400'ün üzerinde toprak kaymasının yaşandığı ifade edilerek, devam eden sağanağın aşırı doygun arazide yeni çamur seli ve heyelanları tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

California'daki ilçe yetkilileri ve yerel medyadaki bilgilere göre, 27 Aralık'tan bu yana devam eden şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 2 kişi daha ölürken toplam can kaybı 19'a yükseldi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi David Lawrence Twittter'dan paylaştığı açıklamasında, "Salı gününe girerken, eyaletin büyük bölümünde daha sakin bir hava bekliyoruz." sözleriyle hafta sonuna kadar yağmur beklemediklerini ifade etti.

San Joaquin İlçesi Şerif Ofisinin basın toplantısında, pazar günü sel suları altında kalan bir mobil ev parkında yaşayan yaklaşık 175 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan birçok yerleşim yerinin halen sular altında olduğu California'da, sağanak pazartesi günü de devam etti.

Ventura İlçesi Bayındırlık Ofisinin açıklamasında, toprak kayması ve sel baskınları nedeniyle eyalette kullanılamaz hale gelen bazı yolların temizlenmesinin "haftalar veya aylar alabileceği" bilgisi paylaşıldı.

AA

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