"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Callamard, Suudi Arabistan'ı işaret etti

26 Haziran 2019, Çarşamba 18:30
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri, Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." dedi.

Özel Raportör Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumuna sundu.

Callamard, 47 üyeli Konseye hitaben yaptığı konuşmada, "Soruşturmada elde edilen kanıtlar, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Suudi Arabistan Krallığı'nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz, zorla kaybolma ve muhtemelen bir işkence eylemi oluşturduğunu göstermektedir. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor." ifadelerini kullandı.

15 Suudi devlet ajanının resmi statülerini kullanarak Kaşıkçı'yı infaz ettiğini iddia eden Callamard, cinayetin özenle planlanmış, kapsamlı koordinasyon ve önemli insan kaynaklarını içeren bir operasyonun sonucu olduğunu belirtti.

Callamard, soruşturma sonucunda yayımladığı rapora göre, cinayetin yalnızca yerel bir mesele olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardıklarının altını çizdi.

Veliaht Prens ve Kahtani vurgusu

Tamamladığı soruşturmanın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere, cinayette üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılması için güvenilir kanıtlar bulduğuna vurgu yapan Callamard, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." diye konuştu.

Callamard, hazırladığı raporun bir insan hakları soruşturması olduğuna, cezai bir soruşturma olmadığına vurgu yaptı,

Raporda, Veliaht Prens ve eski danışmanı "kilit roldeki" Suud el-Kahtani de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılmasını öngören güvenilir kanıtlar bulunduğunu belirtti.

"Suudi Arabistan hala cevap vermedi"

Callamard, Türkiye'de gerçekleştirilen cinayetin "uluslararası bir suç teşkil ettiğini" ve Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası topluma evrensel hukuk kuralları sorumluluğu kapsamında cinayetin aydınlatılması çağrısını yineleyen Callamard, raporun hazırlanmasında Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İsveç'te çalışmalar yaptığını aktardı.

Callamard, Suudi Arabistan'ın ise bu ülkeyi ziyaret etme çağrısına hala cevap vermediğini kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Callamard'ın yaptığı konuşmanın ardından, rapor görüşülmeye devam ediyor.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Konseyin bugünkü oturumunda konuşma yapacak.

Rapor geçen hafta açıklanmıştı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Prens Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'dan Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidi hakkında açıklama

    Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında fazla oturmak riskli!
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Sıcaklarda ne yapmalı?

    Şikâyetler dikkate alınmıyor

    Türkiye'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

    MEB mağdurlarından Cumhurbaşkanı’na çağrı: Sesimizi duyun

    Şehit Candan dualarla ebediyete uğurlandı...

    ''Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum''

    Rusya: Teslimata 'yüzde 99' hazırız

    Kritik süreçte kritik görüşme

    İngilizler oynayacak İstanbul kazanacak

    AKP’de kopuşlar başladı

    Callamard, Suudi Arabistan'ı işaret etti

    Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

    “EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

    Benzine de zam bekleniyor

    UCM, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi

    Geçim şartları zorlaştı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Atilla YILMAZ

    Bave Kurda (Kürtlerin babası) II. Abdulhamid ve Said Nursî
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP niye kaybetti?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Seyyar medrese Ereğli’de
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Başörtülülerin seçim imtihanı
    Genel

    “EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"
    Genel

    Darbe girişimi davasında 94 sanığa beraat kararı verildi
    Davut ŞAHİN

    Yandaş medyada dönüşüm gerçeği
    Genel

    Halk haksızlığı kabul etmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.