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19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Cami kundakçılarına hapis

18 Şubat 2020, Salı 17:00
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilâtına bağlı Hagen Ulu Cami’yi kundaklamakla suçlanan Almanın 6 ay süren dâvâsının karar duruşması Hagen Yerel Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, bidonları ve kartonları ateşe verip camiyi yakmak isteyen 53 yaşındaki Almanı, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. IGMG Hagen Ulu Cami Derneği Başkanı Ömer Oral, yaptığı açıklamada, saldırganın kundaklamadan ceza almadığını ancak az da olsa bir ceza almasının kendilerini bir nebze olsun sevindirdiğini söyledi. Oral, camilerin saldırıya uğradığını ve Müslümanların zor günler geçirdiğini belirterek, “İnşallah bugünkü 3,5 yıl hapis cezası verilen karar da başka İslâm ve yabancı düşmanları için caydırıcı olur.” dedi. Almanya’nın Hagen şehrinde 25 Mayıs 2019’da Hagen Ulu Camii’nin önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide hasar oluşmuştu. Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve ailelerin tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

AA

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