Cami saldırısı silahları toplattı

Christchurch cami saldırısının ardından hazırlanan programla silah sahiplerinin 50 bin silah teslim ettiğini açıkladı.

Yeni Zelandalı yetkililer cumartesi yaptıkları açıklamayla Christchurch cami saldırısının ardından hazırlanan programla silah sahiplerinin 50 bin silah teslim ettiğini açıkladı. Indeğendent turkis’in haberine göre açıklamayı eleştirenlerse sürecin kusurlu biçimde işletildiğini ve pek çok silah sahibinin yasadışı biçimde silahlarını gizlediğini belirtti. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen saldırıyla 51 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet bir aydan kısa bir süre içinde yarı otomatik silahların en tehlikeli modellerini yasakladığını duyurmuştu. Emniyet teşkilatıysa 6 aylık bir program başlatarak yasaklanan silahları henüz satın alanlardan geri toplamaya başlamıştı.

“Ülke artık daha güvenli”

Verilere göre 33 bin kişinin yaklaşık 51 bin silah teslim ettiği belirtildi. Paralel olarak yürütülen ve silah sahiplerine herhangi bir soru sorulmadan ve tazminat ödenmeden silahlarını teslim etmesi gereken program dahilindeyse 5 bin silah toplandı. Ayrıca 2 bin 700 silahın da yasal sınırlar içinde kabul edilebilmesi için dönüştürüldüğü belirtildi. Polis ayrıca marta kadar bin 600 silahın daha toplanacağını açıkladı.