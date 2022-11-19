Camide hutbe dinledi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, cuma namazı sırasında Brooklyn’de bir camiyi ziyaret ederek “Birlikte bu şehri daha ileriye taşıyacağız” mesajı verdi.

Adams, Brooklyn’de özellikle Yemen kökenlilerin ağırlıkta olduğu Müslüman Toplum Merkezi camisini cuma namazı sırasında ziyaret ederek cemaatin arasında hutbe dinledi.Namazın ardından mikrofona gelen Adams, Müslüman toplumunun New York şehrinde önemli bir yeri olduğunu işaret ederek toplumda yaşanan zorlukları birlikte aşmanın önemine dikkati çekti.Adams, New York’ta dini ve etnik ayrımcılığa müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak “Trump, bazı Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirdiğinde bunu o zaman Yemenli toplum ile protesto etmiştik. O gün orada bu şehrin bir vatandaşı olarak benimleydiniz, bugün de ben burada belediye başkanı olarak karşınızda bulunuyorum ve birlikte bu şehri daha ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 624

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.