Camide siyonist tahrik

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde konser düzenledi. Sosyal paylaşım sitelerinde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, içerisine sahne kurduğu Harem-i İbrahim Camisi'nde enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler yer aldı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, bu davranışlardan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti, "caminin kutsallığının ihlali" olarak nitelendirdikleri hadiseyi kınadı. İsrail yönetimi, geçen hafta Yahudi yılbaşı bahanesiyle, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatmıştı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle akşam saat 22.00'ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söylemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. AA

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