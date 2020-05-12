Camiler de açılmalı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği yerlerde camilerin de cemaat namazları için açılması gerektiğini bildirdi.

Karadaği, “Bazı ülkelerde salgında gerileme görülmesiyle birlikte sağlık makamlarının sağlık kurallarına uygun şekilde kalabalık grupların toplanmasına izin verdiği bütün ülke, şehir, belde ve köylerde camilerin Cuma, cemaat ve teravih namazları ile itikâf için açılması, bu yapılırken de gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerekiyor” ifadesini kullandı. Müslümanların bu salgının sona ermesi adına Allah’a daha fazla duâ ve ibadet etmek için camilere dönmeleri gerektiğini kaydeden Karadaği, camilerin kapasitesinin yüzde 30’u kadar kişinin içeriye alınması, herkese ayrı seccade verilmesi, camilerin dezenfekte edilmesi, namaz kılanlar arasında 1,5 metre mesafe bırakılması ve namazdan sonra camide kalınmaması gibi kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu. AA

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