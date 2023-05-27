Camiler kültürümüzün parçası oldu

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Schwelm beldesinde Mescid-i Aksa Camisi dualarla ibadete açıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Schwelm beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mescid-i Aksa Camisi dualarla ibadete açıldı.

Schwelm Belediye Başkanı Stephan Langhard, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Schwelm, farklı milletlerden ve kültürlerden yaşayan sakinlerle zengin bir yerdir. Bu cami de buraya zenginlik katan ikinci mabet oldu. Schwelm, gelişiyor ve yeni ibadethaneniz de onlardan biri. Cami, Schwelm’in bir parçasıdır. Schwelm’deki Türk-İslam toplumu adına çok mutluyum.” ifadesini kullandı. Ennepe-Ruhr Bölge Valisi Olaf Schade, “Cami cemaati olarak sizin için çok büyük bir gün ve Schwelm şehri için de güzel bir gün. İbadethaneler kültürümüzün bir parçası oldu. Caminin yapımında emeği geçenleri kutluyorum.” diye konuştu. Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, şunları kaydetti: “Bu cami, Schwelm’de yaşayan Müslümanların ve kasabanın ayrılmaz bir parçası haline gelecek, insanların birbirlerinin kültürlerini ve dinlerini tanıyabilecekleri, bayramları birlikte kutlayabilecekleri ve birlikte güzel zaman geçirebilecekleri karşılaşma ve tanışma yeri olacak”