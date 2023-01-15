Camiye saldırıya büyük tepki

Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Bijeljina’da bulunan Dasnica Camisi’ne yapılan çirkin saldırı tepki topladı.

Bijeljina İslam Birliği Meclisinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişilerce camiye yönelik yapılan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan çirkin hareketi şiddetle kınadıkları ifade edilerek, “Yapılan uygunsuz davranışın (cami duvarına küçük abdestini yapmak) yanı sıra Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler de kullanılmıştır” denildi. Söz konusu görüntünün Bijeljina polisine teslim edileceği kaydedilen açıklamada, sorumluların bir an önce bulunması ve cezalandırılması istendi. AA

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