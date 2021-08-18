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19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Cammu Keşmir’de polis, Müslümanlara müdahale etti

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:00
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Müslümanlara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Cammu Keşmir’in Srinagar şehrinde, din ve inanç hürriyetinin kısıtlanmasına karşı sloganlar atarak yürüyen Müslümanlar, polis engeliyle karşılaştı. Havaya uyarı ateşi açarak topluluğu dağıtmaya çalışan polis, gösterileri görüntülemek isteyen muhabirlere karşı da güç kullandı. Polis Genel Müfettişi Vijay Kumar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Herkesin dinî inanç ve uygulamalarına saygı duyuyoruz, ama aynı zamanda barışçıl atmosferi bozmaya çalışan çıkarcıların kötü planlarını bozmak da ortak sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı. Cammu Keşmir’de 2020’de düzenlenen Muharrem ayı yürüyüşüne polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AA

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