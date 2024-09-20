Cammu Keşmir’e yeniden eyalet statüsü verilecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir’de önceki gün başlayan ve 1 Ekim’de sona erecek milletvekili seçimleri kapsamında Srinagar kentinde miting düzenledi.

The New Indian Express gazetesinin haberine göre, modi mitingde, liderliğini yaptığı Bharatiya Janata Partisinin (BJP) 5 Ağustos 2019’da özel statüsü kaldırılan ve federal yönetime bağlı Birlik Toprağı haline getirilen Cammu Keşmir’e eyalet statüsünü yeniden kazandıracağını ifade etti. AA

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