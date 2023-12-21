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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Can kaybı 20 bini aştı

21 Aralık 2023, Perşembe 22:36
Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200’ünün kadın olduğu belirtildi. Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi. 

AA

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