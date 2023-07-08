Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

UNICEF, Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler, 2022 yılında çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin ‘ağır ihlalin’ yaşandığını duyurdu. Bu sayı bir önceki yıl 24 bindi. ‘Ağır ihlaller’ arasında çocukların savaşçılar tarafından silah altına alınması ve kullanılması, öldürme ve yaralama, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastanelere yönelik saldırılar yer alıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi. UNICEF, İsrail ve Filistinliler arasındaki kriz ile Kongo ve Somali’deki çatışmaların en çok çocuğu tehlikeye attığını kaydetti.
Haber Merkezi