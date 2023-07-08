"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

08 Temmuz 2023, Cumartesi 19:00
UNICEF, Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, 2022 yılında çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin ‘ağır ihlalin’ yaşandığını duyurdu. Bu sayı bir önceki yıl 24 bindi. ‘Ağır ihlaller’ arasında çocukların savaşçılar tarafından silah altına alınması ve kullanılması, öldürme ve yaralama, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastanelere yönelik saldırılar yer alıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi. UNICEF, İsrail ve Filistinliler arasındaki kriz ile Kongo ve Somali’deki çatışmaların en çok çocuğu tehlikeye attığını kaydetti.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    11 şehir için "turuncu kod"lu uyarı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Ahmet BATTAL

    Sosyal hayatı anlamak ve anlamlandırmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.