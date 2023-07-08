Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

UNICEF, Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, 2022 yılında çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin ‘ağır ihlalin’ yaşandığını duyurdu. Bu sayı bir önceki yıl 24 bindi. ‘Ağır ihlaller’ arasında çocukların savaşçılar tarafından silah altına alınması ve kullanılması, öldürme ve yaralama, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastanelere yönelik saldırılar yer alıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna, Haiti, Nijerya, Etiyopya ve Mozambik’te çocukların içinde bulundukları kötü durumdan endişe duyulduğunu bildirdi. UNICEF, İsrail ve Filistinliler arasındaki kriz ile Kongo ve Somali’deki çatışmaların en çok çocuğu tehlikeye attığını kaydetti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 314

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.