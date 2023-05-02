Çatışmaların gölgesindeki Sudan'da sağlık sisteminin durumu felaket!

DSÖ, 15 Nisan’dan bu yana çatışmaların yaşandığı Sudan’da, öncesinde de kötü durumda olan sağlık sisteminin tamamen çökmenin eşiğine geldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Nisan’dan bu yana çatışmaların yaşandığı Sudan’da, öncesinde de kötü durumda olan sağlık sisteminin tamamen çökmenin eşiğine geldiğini bildirdi.

Durumu “felaket” olarak nitelendiren DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed El Mandari, Sudan ordusu ile paramiliter güçler arasında, çatışmalar başlamadan önce de, “Sağlık sisteminin pek çok krizle karşı karşıya kaldığını ve kırılgan olduğunu”, ancak son iki haftada hastanelerin bombalanması, ilaçların tükenmesi ve çok sayıda doktorun ülkeden kaçması nedeniyle, “kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşandığını” dile getirdi.

Bunun yanı sıra yaklaşık üç milyon kadının “Cinsiyete dayalı çeşitli şiddet türlerine” maruz kaldığını bildiren DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü, özellikle çocukların çatışmalar ve tehcirler nedeniyle ağır psikolojik baskı altında olduklarını dile getirdi.

Haber Merkezi