"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya YPG göndermesi

13 Haziran 2019, Perşembe 13:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

PKK üyeleriyle ilgili Fransa'nın aldığı tedbirleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa'da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK'ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa'nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, Fransa ile Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirterek, sahadaki durum, siyasi süreçle ilgili konular, rejimin saldırganlığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm konularda Fransa ile ortak hareket ettiklerini kaydetti. 

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın PKK ile işbirliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Fakat Fransa'nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO'daki iş birliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG'dir. Dolayısıyla PKK'ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. Suriye'nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur."

 

AA

Etiketler: Türkiye, Fransa, YPG
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya YPG göndermesi

    Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol gemisi saldırıya uğradı

    İsrail Mescid-i Aksa görevlilerini gözaltına aldı

    'Tanımadığımız kişilerle konuşmak insanı mutlu ediyor'

    İmar barışı başvuruları 15 Haziran'da bitiyor

    Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

    Suriyeli muhalifler İdlib'de 4 yerleşim yerini rejimin elinden aldı

    İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı

    'Türkiye, ABD'ye YPG konusunda baskı yapıyor'

    Türkiye'deki trans yağ kullanımı mercek altında

    İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası

    Trump'tan Polonya'ya asker gönderme planı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu

    AB’ye üyelik egemenliği güçlendirir

    Katarlılar yatırımını çekti

    Ekrana uzun süre bakmak uyku sağlığını bozuyor

    Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir

    Acılı ailelere plastik mermili müdahale
    📷

    Tefekkür Penceresi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    Mikail YAPRAK

    İstanbul’u alan...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.