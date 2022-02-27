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27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı

27 Şubat 2022, Pazar
Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, 2014’te Kırım’a ve öncesinde 2008’de Gürcistan’a yönelik Rus askeri müdahalesine ABD ve AB ülkelerince yeterince sert tepki gösterilmemesinden dolayı bugüne gelindiğini söyledi.

Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili “yetersizlik” tartışmaları sürerken, Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Moskova’ya karşı 2008’de Gürcistan’daki işgali sebebiyle sert tutum alınmamasının 2014’te Kırım’ın işgaline sebep olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, “Rusya’nın Kırım’a yaptığı ilhak değil düpedüz işgaldir” diyen Bayar, 2014’te Kırım’a ve öncesinde 2008’de Gürcistan’a yönelik Rus askerî müdahalesine ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerince yeterince sert tepki gösterilmemesinden dolayı bugüne gelindiğini kaydetti. Bayar, “Hiçbir hakka ve hukuka dayanmadan Kırım’a girdi. Kırım’ın işgalinden sonra aslında ne Batının ne de başka dünya ülkelerinin bu işgalden ders aldığını söylememiz mümkün değil. Kırım’dan önce Gürcistan’daki işgalden itibaren aslında Rusya’ya en ağır yaptırımların başlaması gerekiyordu” dedi.

Rusya’yı her seferinde daha da şımarttılar

Bayar, “Geçtiğimiz son yirmi yılda Rusya’nın bütün operasyonları sonrasında kendini her seferinde daha güçlü hissettiğini görüyoruz. Çeçenistan’dan başladı Gürcistan, Suriye, Karabağ ve nihayetinde Kırım ve Ukrayna’daki operasyonları… Batının ve dünyanın tepki vermede, yaptırım yapmada ve karşılık vermede etkisiz kalması Rusya’yı her seferinde daha da şımarttı. Elbette biz Rusya tarafına baktığımız zaman bu ekonomik yaptırımların etkisini doğrudan Rus halkı üzerinde görebiliyoruz. Oligarklar zenginleşirken halk, ülke giderek fakirleşiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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