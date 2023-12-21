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Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

21 Aralık 2023, Perşembe 23:46
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 15'ten fazla kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

 

Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirterek, bu kişinin fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.

 

Polis yetkilileri, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

 

Saldırganın kimliği belli oldu

Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ve Başbakan Fiala'dan tepki

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, üniversitede yaşanan saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Başbakan Fiala da Çekya halkına yaptığı konuşmada, saldırıyı trajik olarak tanımlayarak, olayın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Fiala, "Bu korkunç eylemin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Birçoğunuz gibi ben de bu mide bulandırıcı şiddet karşısında derin üzüntü ve tiksinti duyuyorum." dedi.

Başbakan Fiala, bir kez daha ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Avrupalı liderler Prag'daki saldırıyı kınadı

Avrupa ülkelerinin liderleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında Avrupa ülkelerinden kınama ve taziye mesajları paylaşıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çekya'daki silahlı saldırının ardından "derin şok" yaşadığını belirtti.

Scholz, "Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte. Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının "Avrupa'nın kalbini vurduğunu" kaydetti.

Baerbock, "Yastayız. Düşüncelerimiz tüm kurbanların aileleri ve dostlarıyla. Başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, bu zor zamanda Çekya ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'ten yaptığı açıklamada, Prag'daki silahlı saldırıdan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Macron, olayın mağdurları, yaralılar ve yakınlarının yanı sıra Çekya makamları ve halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını paylaştı.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X'teki hesabından "Prag'daki silahlı saldırıda ölenlerin ailelerine, Başbakan Petr Fiala ve tüm Çekya'daki halka en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Meloni, "Her türlü şiddeti, fanatizmi ve terörü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Avrupa, vatandaşlarının güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için gerekli her türlü aracı kullanmalıdır." sözlerine yer verdi.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Prag'da yaşananlardan derin üzüntü duyduk. Mağdurların ailelerine ve Çekya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum."

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prag'daki saldırı haberi karşısında dehşete düştük. Çok sayıda masum insanın ölmesinden üzüntülüyüz. Noel, derin üzüntülerin değil, barışçıl faaliyetlerin zamanı olmalı." değerlendirmesini yaptı

Pirc Musar, Çekyalı mevkidaşı Petr Pavel'e de derin üzüntülerini ilettiğini aktardı.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı da Çekya'ya başsağlığı dileklerini ileten bir mesaj yayımlayarak, dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag'daki saldırı haberleri karşısında derinden sarsıldım. Masum insanların ölmesi korkunç. Düşüncelerimiz yakınlarını kaybedenlerin aile ve arkadaşlarıyla birlikte. Çekya halkı ve Çekya Başbakanı Petr Fiala'ya en derin üzüntülerimi iletiyorum." sözlerini kullandı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'e taziye mesajı gönderdi.

Komsic, mesajında şunları kaydetti:

"Prag'da yaşanan trajik olay karşısında şaşkın ve endişeliyim. Yapılan saldırıyı kınıyorum. Bosna Hersek halkı, Devlet Başkanlığı Konseyi ve şahsım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Yaralıların da en kısa sürede iyileşmelerini temenni ediyorum."

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından "Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle ve bugün Prag'da yaşanan korkunç toplu silahlı saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." mesajını paylaştı.

Osmani, Kosova'nın Prag sakinleri ve Çekyalı müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

​​​​​​​Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X'teki paylaşımında, Prag'daki "menfur saldırıdan şoke olduğunu" belirterek, Yunan halkı adına kurbanların aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ve yaralılara acil şifa dilediğini aktardı.

AA

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