Cenazede yine ateş açtılar

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede bir Filistinli yaralandı, onlarcası atılan gaz sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Nablus şehrinin kuzeyindeki Burka Köyü’nde, 1 Mart’ta İsrail askerleri tarafından vurulan ve dün vefat eden Filistinli Ahmed Hikmet Seyf için cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Filistinlilerle İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Taş atan Filistinlilere karşılık İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Sağlık kaynakları ise bir Filistinlinin gerçek mermiyle elinden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Atılan gaz bombalarından etkilenen onlarca Filistinli ise boğulma tehlikesi geçirdi. AA

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