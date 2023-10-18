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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Cenazeler arasında basın toplantısı düzenlendi

18 Ekim 2023, Çarşamba 17:37
İsrail'in abluka altında Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında bu saldırının, İsrail'deki El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırının olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğraflar gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail saldırılarının ilk saldırısından sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile iletişime geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hıristiyan din adamlarıyla geldiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarıyla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'deki hastanelerin hedefe ulaştığına ve buna karşı önlem alınmasına dikkat edildiğine dikkat çekti.

Ebu er-Riş, İsrail'in sivilleri hedef almanın durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında yer alıyor, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle sinirlendiklerini kaydetti.

Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." bölgede kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla toplu saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail boyunca binlerce roket atılırken, Filistinli gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra İsrail'in küçük bölgelerine yerleşmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin, 12 bin 500 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İşgalin altında Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci ölmüştü.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan bölgelerde 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil kaybedildi.

Son olarak İsrail'de Gazze'deki l-Ehli Baptist Hastanesine saldırması sonucu 500 kişi vefat etmişti.

 

AA

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