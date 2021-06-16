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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cenevre'de 36 yıl sonra önemli görüşme

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:36
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında Putin ve Biden geldi.

Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’e şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek “Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Zirvenin 4 saat sürmesi ve görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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36 yıl sonra ABD-Rusya zirvesine ev sahipliği

 

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi olacak.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılacak.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.

Resmi program açıklanmadı

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, dün TSİ 17.30'da kentteki Cointrin Havalimanı'na indi. Biden, ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise TSİ 13.00'te gelmesi bekleniyor.

Zirve'ye ilişkin resmi program açıklanmadı. Edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesi TSİ 14.00 sularında başlayacak ve yaklaşık 4 saat sürecek.

Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.30'da, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

"Cenevre zirveye hazır"

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin Biden-Putin zirvesine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, Cenevre'nin uzun süreli ev sahipliği geleneğini sürdürdüğü zirvenin "şehrin kalbinde" yapılacağı bildirildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, dün yaptığı açıklamada, söz konusu zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, dünyadaki bütün ülkeler için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtmişti.

Öte yandan zirve nedeniyle şehirde hayat adeta durdu. Zirvenin yapılacağı bölge ile ABD ve Rus heyetlerinin konaklayacağı otellere giden yollar ulaşıma kapatıldı.

AA

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