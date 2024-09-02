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Cenin Hastanesi’ndeki hastalar gıda ve ilaçtan mahrum

02 Eylül 2024, Pazartesi 23:04
İsrail askerlerinin 28 Ağustos’tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Cenin Hastanesi’nde hastaların günlerdir gıda ve ilaçtan yoksun olduğunu söyledi.

Ebu Rubb, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun kentteki hastane ve sağlık merkezlerine uyguladığı ablukanın son bulmasını istedi. Cenin Hastanesi’nin abluka altında olduğuna dikkati çeken Ebu Rubb, “Hastanede refakatçileriyle birlikte 180 hasta ve 75 personel, gıda ve ilaçtan yoksun.” dedi.

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'İsrail, Cenin'de insani hizmet vermemize engel oluyor'

 

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin (İsrail) özellikle Cenin kentinde olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'da Kızılayın yürüttüğü insani hizmet alanlarını daraltmasından büyük endişe duyulduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun Cenin kentinde, kampında ve köylerinde 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılara işaret eden açıklamada, kentteki konutlar, altyapı, elektrik ve su şebekesindeki büyük tahribat nedeniyle ortaya çıkacak tehlikelere dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail'in Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırılarda zarar gören mağdurlara temel yardımları ulaştırılmasına engel olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin, hasta, yaşlı, yaralı ve hatta doğum yapmak üzere olan hamile kadınların dahi hastanelere ulaşmasına engel olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ivedilikle harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması için müdahalede bulunulması çağrısı yapıldı.

İsrail askerleri, Cenin'de yaşananları aktaran gazetecilerin üzerine iş makinelerini sürdü

İsrail askerlerinin, Cenin kentinin yollarını kazıyan askeri iş makinelerini görüntüleyen "basın" yazılı çelik yelek giyen gazetecileri alandan uzaklaştırmak için havaya birkaç el ateş açtığını, olayda yaralanan olmadığını aktarıldı.

İsrail askerleri, Cenin'in en işlek noktalarından Sinema Kavşağı'nın çevresini kazırken olayı takip eden AA ekibinin de içinde yer aldığı gazetecilerin üzerine iş makinelerini sürdü. Gazeteciler, alandan uzaklaşmaya çalışırken panik yaşadı.

 

AA

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