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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

'Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi'

04 Mart 2022, Cuma 15:41
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığını belirterek, "Rus tankçıları nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." dedi.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Avrupa tarihine geçeceğini belirten Zelenskiy, "Rus ordusu Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu benzeri görülmemiş bir terördür. " dedi.

Ukrayna'da 15 nükleer ünitenin bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rus halkına seslenerek, şunları söyledi:

"1986'da Çernobil kazasının sonuçlarıyla hep beraber mücadele ettik. Çernobil'de patlama sonucu yanan grafit parçalarını, ölenleri, santralin üzerindeki nükleer parıltıları, 30 kilometrelik bölgeden ve Pripyat kentinden insanların tahliyesini hatırlamalısınız. Bu nasıl unutulabilir? Eğer unutmadıysanız, susmamalısınız."

Zelenskiy ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini istedi.

"9 bin 200 Rus askeri öldü"

Rusya'nın, askeri birliklerinin çoğunu Ukrayna'ya soktuğunu aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın kentleri Nazi işgalinden bu yana böyle insanlık dışı zulüm görmedi. Bunların arasında Çernigiv, Ohtırka, Harkiv ve Mariupol. Sivil altyapı, yerleşim alanları ve insanlar kasıtlı olarak yok ediliyor. Rusların Çernigiv'i bombalaması sonucu 47 sivil öldü." dedi.

Jitomir kentinde bir okulun vurulduğuna dikkati çeken Zelenskiy, savaşın 9. gününde ölen Rus asker sayısının 9 bin 200'e ulaştığını ifade etti.

"Rus ordusu kışkırtıcı eylemler için hazırlık yapıyor"

Rus ordusunun "kışkırtıcı eylemler" için hazırlık yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Herson kentinde provokasyonlar hazırlanıyor. Onlar, sözde Rusya'ya destek amaçlı miting düzenlemeyi planlıyorlar. Onlar, bunun için kente yabancıları getirdi." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson sakinlerine bu tür kışkırtıcı eylemleri durdurma çağrısında bulundu.

AA

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