Kullanımı sona ermiş olan Çernobil nükleer tesisinin yakınındaki orman yangını söndürüldü.

Reutersun haberine göre Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamada, söndürme çalışmaları sırasında yüzlerce acil durum görevlisi yangına uçak ve helikopterle müdahalede bulunduğu belirtildi.

Çevre aktivistleri, 1986 yılında dünyanın en büyük nükleer faciasının yaşandığı tesisin yakınında çıkan yangının radyasyon riski oluşturduğu konusunda dün uyarıda bulunmuşlardı.

Çernobil tur operatörü olan Yaroslav Yemelianenko Facebook hesabından yaptığı paylaşımda durumun kritik olduğunu belirterek, yangının "tüm Çernobil alanındaki en yüksek aktif radyasyon atıklarının olduğu yerden" iki kilometre uzakta bulunan terk edilmiş Pripyat şehrine ulaştığını ifade etmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Bölgede açık bir yangın yok. Orman tabanında hafif bir yanma var" dedi.