Çete üyeleri 36'dan fazla otobüsü ateşe verdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çetelerin en az 36 halk otobüsünü, 4 kamyonu ve 1 treni ateşe verdiği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, saldırılar, çete lideri Matheus da Silva Rezende'nin polis tarafından öldürülmesine "misilleme" olarak düzenlendi.

Çete üyelerinin en az 36 halk otobüsünü, 4 kamyonu ve 1 treni ateşe verdiği saldırılar, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Cosmos, Campo Grande, Inhoaiba, Guaratiba, Madureira, Paciencia, Santa Cruz, Sepetiba ve Recreio dos Bandeirantes olmak üzere Rio de Janeiro'nun en az 9 farklı bölgesinde gerçekleşti.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaşanan olayları "terör eylemleri" olarak nitelendirerek, "organize suçlarla mücadele etme" sözü verdi.

Vali Castro, saldırılarla bağlantılı 12 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilere "terör eylemleri düzenleme" suçlaması yöneltileceğini kaydederek, organize suç örgütlerini "devlete meydan okumaya cüret etmemeleri" konusunda uyardı.

Yerel basının, eyalet tarihindeki "en büyük suç saldırılardan biri olarak" tanımladığı olaylar nedeniyle, kentte en az 45 okulda eğitime ara verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çete üyeleri otobüsü ateşe vermeye hazırlanırken onlarca yolcunun kendilerini otobüsten dışarı atması ve gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman yer alıyor.