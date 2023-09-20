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20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çevreyi kirletenlerden daha fazla vergi alınmalı

20 Eylül 2023, Çarşamba 13:37
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporunda, çevreyi en fazla kirletenlerden “daha fazla vergi alınması” çağrısında bulunuldu.

Oxfam tarafından “Gecikmiş Ödeme, İngiltere’de Çevreyi Kirletenlere İklim Adaleti İçin Ödeme Yaptırmanın Adil Yolları” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, İngiltere’de ve iklim krizi karşısındaki küresel eylemsizliğin sonuçlarına katlananların yoksullar olduğuna işaret edildi. Raporda, şunlar kaydedildi: “Kamu finansmanı, iklim krizinin ön saflarında yer alan topluluklar için kritik bir can simididir ancak artan ihtiyaçları karşılamak için yardım bütçeleri giderek azalıyor. Bu arada milyarderler, daha fazla servet biriktiriyor ve fosil yakıt üreticileri rekor karlar elde ediyor. Raporda, fosil yakıt şirketleri, zengin ülkeler ve bireylerin, iklim krizinden orantısız şekilde sorumlu oldukları ancak onlarca yıldır bu krizin sonuçlarının bedelini ödemedikleri ifade edildi. 

AA

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