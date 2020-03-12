Cezayir'de de ilk ölüm gözlemlendi

Cezayir'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi öldü.

Yunanistan'da ilk koronavirüs sebepli ölüm gerçekleşti Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, virüse yakalanan bir kişinin ise öldüğü aktarıldı. Bu, Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Cezayir'de salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti. Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti. AA

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