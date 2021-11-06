Cezayir: Fransa ile ilişkilerimiz düzelmez

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un, Cezayir tarihiyle ilgili açıklamaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın zamanda normal seyrine dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Macron’un, Cezayir’in tarihinin “gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa’ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini” öne sürerek Osmanlı’nın ülkedeki hakimiyetini “sömürge” olarak tanımlamasının yankıları sürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un konuya ilişkin açıklamaları, Alman Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında yer buldu. Tebbun kendisine yöneltilen “Yakın zamanda Fransa ile ilişkiler normal seyrine döner mi?” sorusuna “Hayır. Hiçbir Cezayirli bu hakaretleri savuranlarla yeniden iletişime geçmeyi kabul etmez.” cevabını verdi. AA

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