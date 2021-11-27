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27 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Cezayir sandık başında

27 Kasım 2021, Cumartesi 10:00
Cezayir'de eyalet ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği erken yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'da sona erecek.

Kayıtlı 23 milyondan fazla seçmen, 58 eyalet ve 1541 belediye üyesini belirleyecek.

Cezayirliler, ülke genelindeki 13 bin 326 sandık merkezinde yer alan 61 bin 676 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılıyor.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer alıyor.

Cezayir’in güney bölgelerinde yaşayan Bedevi topluluklar için oy verme işlemi ise gezici sandıklar aracılığıyla 72 saat önce başlamıştı.

AA

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