Charles, resmen kral

Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Charles’ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra’da St. James Sarayı’nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles’ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı. İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles, Windsor hanedanından İngiltere tahtına çıkan 6. hükümdar olarak kayıtlara geçti. Tarihi Saksonlara kadar uzanan tören, tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapılırken, kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi. Törende ilan belgelerinin imzalanmasıyla Charles’ın “Kral 3. Charles” olarak ülkenin monarkı olduğu duyurulmuş oldu. Törende konuşma yapan Kral 3. Charles, “Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum.” ifadesini kullandı. AA

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